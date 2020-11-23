Завершено проектирование развязки с Мурманским шоссе в Кудрово

Областной дорожный комитет представил 3D-визуализацию проекта будущей развязки с Мурманским шоссе в Кудрово. Сейчас документация по проекту отправлена на экспертизу, приступить к строительству объекта планируется в 2021 году.

В коротком видео, которым дорожники поделились 21 ноября в соцсетях, наглядно продемонстрирована работа будущей развязки. Бумажная версия проекта была смоделирована в 3D с добавлением движущегося транспорта, что позволило сымитировать реальное дорожное движение.

Как отметили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, заключение по проекту будет принято либо в этом году, либо в начале следующего. После чего останется определить схему финансирования и выбрать подрядчика.