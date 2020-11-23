Во Всеволожском районе отметили 79-летие со дня открытия Дороги жизни

В минувшее воскресенье, 22 ноября, на берегу Ладожского озера прошла памятная акция в честь 79-й годовщины открытия ледовой трассы «Дорога жизни». Ленинградцы собрались в Коккорево у мемориала «Разорванное кольцо», где торжественно возложили цветы и исполнили фрагмент композиции Театра драмы имени Ольги Берггольц.

Среди участников акции были воспитанники Центра «Молодежный», представители Молодежного совета областного Дома дружбы, «Юнармии» и патриотической организации «Гвардия». Также в мероприятии участвовали волонтеры из поселка имени Морозова.

В честь памятной даты глава 47-го региона Александр Дрозденко сделал обращение к жителям Ленинградской области. Губернатор тепло обратился к ветеранам, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, и выразил глубокое уважение беспримерному подвигу тех, кто помогал прорвать вражеское кольцо. Глава региона отметил, что день открытия ледовой трассы занимает особенное место в числе памятных дат области – ведь благодаря мужеству и стойкости героев, обеспечивающих работу и безопасность ледовой трассы, сотни тысяч жителей блокадного города были спасены.

В память о погибших и выстоявших жителях блокадного Ленинграда во Всеволожском районе прошла концертная программа «Еще не знают на земле страшней и радостней дороги». Воспитанники творческих коллективов района отмечали 79-летие открытия ледовой трассы военными песнями, стихами и трогательными театральными постановками. Увидеть концертную программу можно по ссылке.

Фото ГБУ ЛО Центр «Молодежный»