Всеволожская КМБ запустила консультации в WatsApp и Telegram

Жители Всеволожского района могут обратиться за медицинской помощью через популярные мессенджеры. Вызвать врача, узнать результаты анализов и получить квалифицированную консультацию можно по телефонам единого колл-центра, через сайт ВКМБ или с помощью приложений WatsApp и Telegram.

За последнее время значительно возросло количество обращений в амбулаторно-поликлинические подразделения ВКМБ, и операторы колл-центра просто не успевают обрабатывать поступающие звонки. Чтобы жители района имели возможность оперативно получать медицинскую помощь, администрация Всеволожской клинической межрайонной больницы расширила список возможных способов связи.

Так, телефоны единого колл-центра 8 (813-70) 43-149 и 8 (812) 331-63-75 по-прежнему остаются доступными с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 8.00 до 15.00 по субботам. Также записаться на прием или вызвать врача на дом можно через сайт vkmb.ru.

Центр консультативной помощи пациентам с коронавирусом или внебольничной пневмонией принимает звонки по телефону 8 (812) 331-63-20. Если не получается дозвониться до оператора или очередь слишком большая, можно связаться со со специалистами ВКМБ по электронной почте covid@vkmb.ru или через приложение WatsApp +7 (931) 355-07-99.

Также в приложении Telegram запущен чат-бот (https:/t.me/monitoring_covid19_bot), который будет собирать информацию о самочувствии больных коронавирусом или внебольничной пневмонией. Каждый день бот будет задавать вопросы о самочувствии, на которые следует ответить до 13.00. Собранные ответы будут анализироваться и отправляться лечащему врачу. В случае ухудшения бот организует онлайн-консультацию с врачом.