Ленинградская панорама: хранительница водской культуры

Марина Ильина из деревни Лужицы Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района стала лауреатом первой Всероссийской общественной премии «Гордость нации».

В конкурсе участвовали более 700 проектов из 17 регионов России. Торжественная церемония награждения победителей прошла в музыкальном театре «Геликон-опера» в Москве. Драгоценная статуэтка, фрачный знак и диплом III степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие народов России» Марина Ильина получила за проект «Вожане. Нас мало, но мы есть».

Водь – часть коренного населения Ленинградской области. Но сегодня этот финно-угорский народ признан исчезающим народом России. Вожан действительно осталось очень мало: по последней переписи населения в Ленинградской области их всего 64 человека, а носителей языка вообще не более десятка. Одна из них – коренная вожанка Марина Ильина. И сегодня именно она – главная хранительница национальной культуры и традиций.

Марина Павловна родилась и выросла в деревне Лужицы Кингисеппского района. Потом уехала в Петербург, окончила институт, долгие годы работала в МЧС, а в родительский дом приезжала, как и все, по выходным и в отпуск. Но потом все изменилось.

«Как подполковник МЧС, 8 лет назад я вышла на пенсию по выслуге лет, и сердце позвало меня домой, в Лужицы. Я решила, что должна заняться возрождением водского музея в нашей деревне, ведь первые два сгорели, – вспоминает Марина Павловна. – Сохранение культуры родного народа стало моей целью. Тем, кто знал язык, было уже за 80, а мой возраст еще позволял многое сделать. Задолго до выхода на пенсию я специально брала отпуск, чтобы обсуждать с проектировщиками планы возведения нового здания. В результате оно построено по всем правилам настоящего водского дома. По традиции он состоит из двух изб: зимней и летней, объединенных общими просторными сенями. Когда старший сын обзаводился семьей, летний дом отделяли и переносили на новое место, а взамен ставили дом для следующего сына. Здесь же – большой каменный двор, чтобы хозяева могли основную часть домашней работы выполнять, не выходя за пределы усадьбы».

В музее воссоздан быт типичной водской семьи. Основу экспозиции сначала составили личные вещи Марины Ильиной, а также немногие уцелевшие экспонаты из второго музея, спасенные во время пожара. Постепенно все больше стали помогать односельчане, которые приносили в дар сохранившиеся старинные мебель, одежду, посуду, утварь, фотографии. Но возрождение музея было только частью большой работы.

Проект «Вожане. Нас мало, но мы есть» на самом деле очень многоплановый. За последние годы музей стал для местных жителей настоящим культурным центром. Каждую неделю в нем собираются люди, чтобы поговорить на родном языке, попеть национальные песни, приготовить и попробовать блюда национальной кухни, просто пообщаться. Для всех желающих недавно появилась и комната квестов «Тайны водского музея», которая помогает еще глубже погрузиться в историю этого народа.

Хорошей традицией стало проведение больших деревенских праздников. «Лужицкая складчина» – это событие, когда все вожане собираются вместе. На праздник приезжают люди из самых разных уголков страны, а местные жители обязательно приносят к общему столу традиционные блюда: лепешки чаммель-какку, рыбу, капустные пироги и ватрушки из черники и творога. Сейчас в музее ежегодно отмечается и «День води», который приурочен к дате официального признания води и внесения в Единый перечень коренных малочисленных народов России.

Среди заслуг хранительницы музея – организация курсов водского языка, летней мобильной школы для детей и взрослых, различных мастер-классов. Благодаря ей появились «Книга памяти лужицких рыбаков», а также выпущенные совместно с Тартуским университетом книга «28 фактов о води», календарь и набор открыток с рецептами национальной кухни. К 75-летию Великой Победы был создан «Водский бессмертный полк». Правда, из-за пандемии не удалось провести задуманное шествие, но собранные в архивах уникальные материалы о героях Великой Отечественной войны, вожанах по национальности, были опубликованы в трех номерах местной газеты «Время».

«Наша работа получила поддержку руководства Кингисеппского района, за что я очень благодарна нынешнему главе администрации Юрию Запалатскому, – говорит Марина Ильина. – И вообще хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто помогает водскому музею, сопереживает вожанам и любит наши Лужицы! Премия «Гордость нации» – наша общая заслуга».

Ольга Кожина

Фото: vk.com/id58575195