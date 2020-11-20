Ленинградская панорама: новости короткой строкой

Дайджест самых актуальных новостей из жизни Ленинградской области.

Возле школ водители сбавят скорость

В 40 населенных пунктах Ленинградской области на региональных дорогах возле детских садов и школ вводится ограничение скоростного режима до 40 километров в час вместо привычных 60. Дорожники заканчивают установку соответствующих знаков, монтаж камер фотофиксации и «лежачих полицейских».

«Родительская слава»

Семью Клименко из Всеволожского района наградили медалью ордена «Родительская слава». У Дмитрия Николаевича и Натальи Алексеевны пять дочерей. Две старшие получили высшее образование, работают. Младшие девочки увлечены музыкой и спортом. Дмитрий Николаевич – ветеран боевых действий, полковник полиции, начальник отдела правового обеспечения ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Наталья Алексеевна много лет посвятила работе в правоохранительных органах.

Профессия – в цифре

900 ленинградцев начали осваивать IT-профессии в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В приоритете – цифровой маркетинг и медиа. Популярностью также пользуются программирование, цифровой, промышленный дизайн, 3D-моделирование, системное администрирование. Как сообщили в комитете цифрового развития, 72-часовое обучение проходит дистанционно, оплачивается оно из федерального бюджета.

По ганзейскому коридору

Выбраны точки для туристических маршрутов международного проекта Via Hanseatica Plus, который проходит по историческому торговому Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Изюминками ленинградской части маршрута станут Линдуловская роща, усадьбы Бюргера и Заречье, заказник «Лебяжий», библиотека Алвара Аалто, сыроварня Михаила Ананьева и еще несколько объектов Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов.

Прощай, вторая смена

В Шлиссельбурге готова к вводу в эксплуатацию школа на 600 мест. По информации областного комитета по строительству, Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта. Новая школа – это 14,5 тысячи квадратных метров для учебы, спортивные площадки и зоны для отдыха. Вторая смена в Шлиссельбурге будет ликвидирована.