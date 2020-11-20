Ленинградская панорама: гибкий путь к победе

Александр Смирнов, заслуженный тренер России, тренер по дзюдо Выборгской спортивной школы Олимпийского резерва «Фаворит», на днях удостоенный звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области», – о секретах спортивного наставничества.

– На самом деле нет каких-то особенных секретов. Просто за сорок лет тренерской работы появился опыт, что-то стало получаться. Мастерами спорта и чемпионами становятся далеко не все. Собственно, награды и звания – не самое главное.

В дзюдо ребята приходят в разном возрасте. Раньше брали только с 14 лет. Сегодня родители порой 4 – 5-летних приводят. Конечно, это рано. Говорят: посмотрите, такой шустренький ребенок. Но ведь шустрости и бойкости мало. К сожалению, вижу, что физическая подготовка детей стала хуже. Ребята не такие крепкие, как раньше. Малышей принимаем, занимаемся с ними общей подготовкой, кувырками, акробатикой, учим падать…

Дзюдо – удивительный спорт. В каких-то спортивных дисциплинах требуется выносливость, в других – сила. Дзюдоист же должен быть разносторонне развитым – крепким и сильным, гибким, иметь отличную координацию. У нас, с одной стороны, нужно быть членом команды, грамотно общаться, отрабатывать приемы с соперником. А с другой стороны, вышел на татами – все, никто за тебя поединок не проведет. Все сам!

Не открою истину, если скажу, что это не просто спорт – философия. В вольном переводе «дзюдо» – гибкий путь к победе. На татами нужно думать, искать слабое место противника, логически выстраивать схватку. И уважать того, кто вышел с тобой бороться.

Передо мной как перед наставником стоят две задачи – образовательная (то есть профессиональная подготовка спортсмена) и воспитательная. Вторую я считаю очень важной. Мы идем поступательно, от простого – к сложному, от базовых умений к вершинам.

Ленинградским дзюдоистам повезло. Наш вид спорта является базовым, он развивается в 14 муниципальных образованиях региона, есть хорошая поддержка властей. Поэтому и достижения весомые.