Власти 47-го региона не планируют вводить тотальные ограничения

Областное правительство не планирует возвращение весеннего локдауна на территории 47-го региона. Пока ресурсы здравоохранения позволяют держать ситуацию под контролем, массового перехода на дистанционный режим работы и запрета на работу малого и среднего бизнеса ленинградцам ждать не стоит.

Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко на пресс-конференции ТАСС. По словам Александра Юрьевича, пока что областная медицина успешно справляется с нагрузкой, резерв коек для больных коронавирусом не опускается ниже 30%. Ввод тотальных ограничительных мер остается крайней мерой в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки.

– Окончательное решение о вводе локдауна будем принимать исходя из интересов жителей Ленинградской области, их безопасности и здоровья, – прокомментировал Александр Дрозденко. – И как раз сегодня интересы жителей в том, чтобы максимально сохранять и поддерживать привычный быт и режим работы.

Отметим, что согласно данным оперативного штаба Ленобласти 19 ноября в регионе было выявлено 197 случаев заболевания коронавирусом, из них 46 – во Всеволожском районе.