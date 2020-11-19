Приехавшему в Кудрово цирку грозит штраф за самозахват земельного участка

Агрессивная рекламная кампания цирка-шапито «Аншлаг», приехавшего с гастролями во Всеволожский район, привлекла внимание не только жителей Кудрово, но и местной администрации. Помимо нарушения запрета на проведение массовых мероприятий, оказалось, что цирковой шатер установлен на землях петербургского «Водоканала» без разрешения и представляет угрозу для инженерных коммуникаций.

На административный запрос представители ресурсоснабжающей организации ответили, что договора аренды с циркачами не заключали и размещение шатра на подведомственной территории не согласовывали.

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения, для разрешения ситуации муниципальные служащие уже обратились в правительство Невского района Санкт-Петербурга, Роспотребнадзор и полицию. Если владельцы цирка не предоставят документы, разрешающие пребывание на данной территории, то им придется свернуть шатер. В противном случае демонтажем объекта займется владелец территории. Кроме того, если полицией будет установлен факт самозахвата земли, шоуменам грозит крупный штраф.

А вот рекламные плакаты, которые массово развесили на стенах и деревьях Кудрово, уже снимают дворники. Однако листовки распространяются крайне оперативно, иногда в совсем неподходящих местах – вплоть до раздачи флаеров в школах. И как отмечают местные жители, циркачи уже не в первый раз оставляют кудровчанам на память расклейки на городских заборах и деревьях.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения