Всеволожский район обеспечивает 25% налоговых поступлений в «кошелек» Ленобласти

Четверть налоговых поступлений в бюджет 47-го региона обеспечивает Всеволожский район. Об этом корреспонденту «Всеволожских вестей» рассказал начальник ИФНС во Всеволожском районе Валерий Котляров.

– За 10 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет РФ налогоплательщиками Всеволожского района перечислено налоговых доходов в сумме 28,8 млрд рублей, что на 1,4 миллиарда больше по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2019 года, – отметил Валерий Котляров.

Платежи в федеральный бюджет за 10 месяцев текущего года составили 8,8 млрд рублей, что на 85 миллионов больше аналогичного периода прошлого года. Поступления в областной бюджет составили 14,3 млрд рублей, что на 578 миллионов больше аналогичного периода прошлого года. Платежи в местный бюджет составили 5,9 млрд рублей, что на 688 миллионов (а это 13,3%) больше аналогичного периода прошлого года. Таковы предварительные итоги сложного во всех смыслах 2020 года.

За четыре года работы в ИНФС по Всеволожскому району количество юридических лиц увеличилось на 1 698 субъектов, а число предпринимателей выросло почти вдвое – на 6 900.

– Резкий рост зафиксирован в сегменте налогоплательщиков физических лиц. Их стало больше на 442 476 человек, – подчеркнул собеседник. – При этом штатная численность сотрудников не изменилась. Их как было чуть более 200, так и осталось. Следовательно, бюджетные расходы на содержание нашей структуры не растут.

Ирэн Овсепян