Всеволожские библиотекари приглашают читателей встретиться онлайн

Всеволожские библиотекари, писатели и краеведы подготовили онлайн-мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляция которого состоится 22 ноября на странице Всеволожской библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проходит в рамках успешно развивающегося музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу…» под общим руководством отдела культуры администрации района и активном участии МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека».

В этот памятный день, 22 ноября 1941 года, открылась связавшая блокадный Ленинград с Большой землей Дорога жизни по льду Ладожского озера. Ее открытие и мужество защитников позволило спасти в годы войны сотни тысяч ленинградцев.

Первое мероприятие в рамках музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу» состоялось в феврале 2010 года. Именно тогда известный поэт-блокадник Анатолий Молчанов представил свою новую книгу «Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда». И с тех пор, вот уже 10 лет подряд, в рамках проекта проводятся встречи с интересными людьми и посещение памятных мест Всеволожского района. В них в разные годы принимали участие наши земляки: писатель, краевед Солохин Н.Д., историки-краеведы Глушенкова В.Н., Соколова С.Б., Кудрявцев В.И. и другие. Желанными гостями на творческих встречах являются писатели, поэты, историки-краеведы, школьники, представители общественных организаций и издательств Всеволожского района.

Анонсируемая встреча в формате видеопрезентации в первую очередь будет посвящена героическому подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание в ней будет уделено тому, как эта тема отражена в творчестве писателей, историков и краеведов. И, конечно, всем, кто любит историю, будут интересны онлайн-презентации книжных новинок, поступивших в фонды библиотек района.

Владимир Шемшученко