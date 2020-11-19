Во Всеволожском районе устанавливают противоаварийные остановки

В 23 городах и поселениях Всеволожского района установят противоаварийные остановки. Ярко-оранжевые павильоны с демпферами в случае аварийной ситуации полностью принимают на себя удар автомобиля и предотвращают наезд машины на человека.

Мы уже писали о том, что весной этого года в Сертолово на Выборгском шоссе была установлена первая противоаварийная остановка. А в скором времени по заказу «Ленавтодора» современные павильоны будут установлены в Энколово, Корабсельках, Юкках, Вартемягах, Касимово, Лесколово, Нижних Осельках, Токсово, Колтушах, Воейково, Красной Горке, Разметелево, Хапо-Ое, Невской Дубровке, Мяглово, поселке им. Свердлова, Романовке, Углово, Пробе, Ириновке, Борисовой Гриве, Ваганово и Кузьмолово.

Напомним, что частично стены павильонов выполнены из ударопрочного стекла, а борта оснащены железными пластинами специальной формы, именно они принимают на себя силу удара в случае столкновения с автомобилем. Верх остановок выкрашен в яркий оранжевый цвет, которых хорошо видно в непогоду и темное время суток.