400 единиц техники вышли на расчистку региональных дорог Ленобласти

Минувшим вечером, 17 ноября, дорожные службы Ленинградской области были переведены на усиленный режим работы. Начавшийся под утро снегопад не застал дорожников врасплох – на расчистку региональных дорог выехало порядка 400 единиц техники.

Механическая уборка снега на дорогах и тротуарах во Всеволожском районе идет в штатном режиме. Для предотвращения гололедицы дорожники плавят мокрый снег солевым раствором. Согласно прогнозам синоптиков, сложная погодная ситуация сохранится ближайшие два дня – ожидаются температурные скачки от +9 до -1 градусов, а также сильный ветер до 20 метров в секунду.

Стоит напомнить, что дороги регионального значения находятся в ведомстве ГКУ «Ленавтодор», позвонить в диспетчерскую службу организации можно по телефону 8 (812) 251-42-84. По вопросам работы снегоуборочной техники в городах и поселениях Всеволожского района можно связаться с дорожным комитетом района по телефону 8 (813-70) 25-124.

Фото пресс-службы администрации ВМР