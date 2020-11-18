Жительницы Всеволожского района отмечены знаком отличия «Слава Матери»

Почетный знак «Слава Матери» присуждается областным правительством многодетным мамам, родившим и достойно воспитывающим пятерых детей. В этом году высокой награды удостоены три мамы из Всеволожского района – Светлана Высоцкая, Екатерина Кербик и Юлия Камерзанова.

Аналогичный знак отличия «Отцовская доблесть», который присуждается главам семейств, воспитывающих пятерых или более детей, получил наш земляк Дмитрий Киселев.

Напомним, что знак отличия «Слава Матери» был учрежден в 2007 году. Ключевыми условиями присуждения многодетным родителям знака отличия является создание социально ответственной семьи, ведение здорового образа жизни и забота о здоровье, образовании, физическом и духовном развитии детей. Вместе с присуждением награды предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.