Дрозденко поручил ускорить капремонт крыши многоквартирного дома во Всеволожске

В среду, 18 ноября, глава 47 региона Александр Дрозденко по поручению Президента РФ провел личный прием граждан. Обсуждались вопросы, которые были направлены жителями Ленинградской области напрямую в Кремль. Встреча прошла в формате онлайн-конференции.

Отвечая на обращение жителя Всеволожска по поводу капитального ремонта крыши одного из многоквартирных домов в переулке Олениных, губернатор практически описал «дорожную карту» решения возникшей проблемы, а также объяснил, почему на это потребуется немало времени.

«Сегодня есть проект, – отметил Александр Дрозденко. – На основании 625-го постановления можно было вас «передвинуть»: у вас собираемость платежей ниже на 10% – 82%, а надо – 92-93%. Чтобы не нарушать закон, комитет ЖКХ предлагает провести ремонт кровли дома за счет областных субсидий. На ремонт кровли данного дома потребуется более 6 миллионов рублей. До 31 января администрация должна представить пакет документов. Потом Фонд капитального ремонта проверяет документы. С 15 апреля начинаются конкурсные процедуры по выбору подрядчика – заключаем договоры. Где-то за пять месяцев крышу сделают».

Впрочем, губернатор остался недоволен предполагаемыми сроками ремонта и предложил ускорить процесс. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, дистанционно участвовавший в приеме граждан, отметил, что теперь все зависит от местной власти – необходимо грамотно и оперативно подать заявку на областную субсидию. Автор вопроса удовлетворен принятым решением, сроки его устраивают.

Подготовила Светлана Завадская