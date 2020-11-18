Главы Всеволожского района и Муринского поселения ответили на вопросы жителей

Глава районной администрации Андрей Низовский возобновил виртуальный прием граждан в прямом эфире из студии Всеволожского медиацентра. На прошлой неделе он вместе с главой администрации Муринского городского поселения Алексеем Беловым отвечал на вопросы местных жителей.

Свет в конце туннеля

Самый обширный блок вопросов был ожидаемо посвящен транспортной доступности города Мурино и его окрестностей, состоянию дорог и регулированию транспортных потоков.

Так, Алексей Белов отметил, что развязка в створе Шуваловского проспекта и подключения к внутренней части кольца уже сегодня значительно сократили время стояния в пробках – трафик идет быстрее.

«Наша бедная дорога от западного Мурино в сторону «Ленты» сейчас разгрузилась, и кольцо сыграло в этом большую роль, – пояснил глава местной администрации.

– Я думаю, что, когда закончится строительство разворотного кольца в районе Охтинской аллеи, транспортная доступность существенно увеличится».

Также Алексей Белов напомнил, что в настоящее время ведутся работы по расширению ряда улиц и перекрестков, на дорогах появились остановочные пункты для общественного транспорта, так что перспективы у Мурино весьма неплохие.

«У нас есть проект строительства улично-дорожной сети, который в настоящее время уже прошел госэкспертизу, – сообщил Алексей Белов. – Более того, есть обязательства каждого из застройщиков построить свой участок улично-дорожной сети. Частично этот проект уже реализован, и примером тому – продолжающееся строительство и обустройство городских улиц. В новых районах, безусловно, есть ряд проблем, но они решаются».

Что касается транзитного проезда по некоторым улицам, то местной администрацией сделано все возможное, чтобы сократить транспортный поток и снизить его скорость – установлены ограничительные и запрещающие дорожные знаки, обустроены «лежачие полицейские» и увеличено их количество. Тем не менее проблема существует, так как автомобилисты пренебрегают правилами дорожного движения.

«Невозможно поставить сотрудника ГИБДД у каждого светофора и дорожного знака, – сказал Андрей Низовский. – Надо наладить общение с жителями крупных жилых комплексов, которые главным образом и создают транзитное движение. Полностью ограничить проезд мы не можем».

В отношении принимаемых мер по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей глава районной администрации обратил внимание жителей на то, что в скором времени в Мурино будет построено здание полиции, и там же начнет работу отделение Госавтоинспекции. И тогда уж точно проблем с эвакуацией автотранспорта, чьи владельцы игнорируют ПДД, не возникнет. Алексей Белов добавил, что в рамках принятых правил благоустройства администрация проводит постоянные рейды, в ходе которых с городских улиц вывезено немало всевозможного автохлама.

В целом главы сошлись во мнении, что развитие транспортной инфраструктуры в Муринском городском поселении запланировано в достаточно большом объеме.

«В течение трех лет проблемы транспортной доступности потеряют свою остроту, – выразил уверенность Алексей Белов. – Полностью их решить за это время не удастся, но уже сейчас виден свет в конце туннеля».

Да будет газ! А также парк и детский сад

Во время прямого эфира прозвучал вопрос о газификации деревни Лаврики. Глава местной администрации Алексей Белов выразил надежду, что к окончанию следующего года в Лавриках будет рабочий газопровод.

«Сейчас проектная документация находится в экспертизе, выход из экспертизы планируется в течение ближайших 20 дней. Таким образом, у нас будут все основания, чтобы в следующем году заявиться на субсидию, получить ее и приступить к строительству распределительной сети длиной 2,5 км до деревни Лаврики – это месяца три работы. С учетом подключения и пуско-наладочных работ есть все основания полагать, что газ в Лаврики придет до конца 2021 года».

Не обошлось и без традиционного вопроса о существующей очереди в детские сады. Андрей Низовский напомнил зрителям, что за последние два с половиной года эта очередь сократилась в разы.

«Сейчас у нас порядка трехсот детей стоят на очереди в ясли и около шестисот ребятишек от трех до семи лет – в детский сад. До конца текущего года мы запускаем в Мурино еще один детский сад на 200 мест, что, конечно, сократит существующую очередь».

Также глава районной администрации поделился планами по благоустройству поля между Мурино и Буграми.

«Мы обсуждали этот вопрос с губернатором ЛО и директором совхоза «Бугры». В настоящее время эти земли имеют статус сельскохозяйственных. Разумеется, у инвесторов есть планы вложить деньги в жилищное строительство, однако мы настроены как можно больше места оставить для создания парка площадью не менее 40 гектаров, а в идеале и 60 га. В данное время мы находимся в процессе переговоров, но совершенно очевидно, что в обозримом будущем эта территория не будет застраиваться. Скажу больше – она никогда не будет застраиваться в тех объемах, о которых мечтают потенциальные инвесторы».

Также в прямом эфире прозвучали вопросы о строительстве спортивных объектов, упорядочении уличной торговли, освещении придомовых территорий, соблюдении застройщиками ограничений по этажности жилых домов, контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер в период распространения коронавирусной инфекции и много других, посвященных повседневной жизни Муринского городского поселения.

«Очень порадовало, что жители задают совершенно правильные вопросы, – отметил глава районной администрации Андрей Низовский, завершая встречу в прямом эфире. – Еще больше радует, что мы со своей стороны владеем полной информацией для ответов на них. Это значит, что власти знают о проблемах и готовы их решать».

Подготовила Светлана Завадская