Андрей Низовский обсудил перспективы развития Бугровского поселения

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский в рамках рабочей поездки в Бугровское сельское поселение провел совещание с местными депутатами и осмотрел ключевые точки, где в перспективе намечено строительство социально важных объектов.

В ближайшее время в Буграх планируется построить очередной детский сад и Дом культуры, сформировать молодежный клуб и создать школьный стадион регионального уровня. Значимые объекты будут строить и в Бугровском поселении, например физкультурно-оздоровительный комплекс в Порошкино и досуговый центр в Капитолово.

В целом глава района позитивно высказался о перспективах развития поселения, однако в ходе обсуждения нашлись и спорные решения. Например, вызвало вопросы место расположения будущего детского сада, строительство которого намечено на 2021 год. По плану учреждение для малышей должно появиться напротив старого Дома культуры. На этом месте жители поселения привыкли отмечать значимые даты и праздники, и, как отметил глава района, здесь логичнее построить новый ЦКД. А вот детский сад можно разместить буквально в сотне метров от изначально намеченного участка.

Идея с переносом места строительства детского сада требует «привязки» утвержденного проекта здания к новому участку, а значит, сдвигает срок строительства на несколько месяцев. Однако благодаря этому решению у жителей Бугров может появиться достойная центральная площадь. Как отметил глава района, эффектных на бумаге перспектив недостаточно, поселению нужен комплексный план развития.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»