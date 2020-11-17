Четыре награды завоевал кузьмоловский «Муравейник»

Образцовый коллектив Кукольный театр-студия «Муравейник» Кузьмоловского ДК (руководитель Яна Дяченко) успешно выступил на Областном фестивале-конкурсе любительских театров кукол «Всегда быть в детстве» в г. Отрадное Кировского района, завоевав сразу четыре награды.

Так, в копилку коллектива добавились следующие награды:

лауреат I степени в номинации «Лучший эстрадный номер» (номер «Жили у бабуси»);

лауреат II степени в номинации «За оригинальное режиссерское решение» (номер «Цыплячий переполох»);

приз зрительских симпатий – номер «Цыплячий переполох» набрал большее количество лайков и просмотров на странице фестиваля ВК;

специальный приз жюри за использование в номере куклы-марионетки.

Фото группы «ВКонтакте» «Кузьмоловский дом культуры»