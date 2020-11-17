Менее 1% родителей Ленобласти перевели детей на дистанционное обучение

С прошлой недели школы Ленинградской области стали принимать заявления родителей о переводе детей на дистанционную форму обучения. Правом перевести ребенка на «удаленку» воспользовалось 0,3% от общего числа учащихся.

Такие данные приводит пресс-служба областного правительства. С 11 по 16 ноября 517 учеников стали заниматься из дома, подключаясь к урокам в реальном времени через Zoom либо осваивая материал самостоятельно на образовательных платформах.

Напомним, что прежде всего подобный формат обучения призван обеспечить безопасность семей, в которых пожилые родственники или граждане из группы риска живут в одном доме с учащимися. Также переход на «удаленку» помогает не отрываться от учебного процесса детям, имевшим контакт с больным коронавирусом. Чтобы перевести своего ребенка на дистанционное обучение достаточно подать заявление директору школы.