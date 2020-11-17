Дрозденко обещал решить квартирный вопрос ветерана из Романовки

В понедельник, 16 ноября, в ходе прямой телефонной линии до главы 47-го региона Александра Дрозденко дозвонилась жительница Романовки, супруга ветерана боевых действий, с просьбой помочь решить квартирный вопрос. Губернатор обещал в течение трех дней разобраться в сложившейся ситуации.

Как сообщила женщина, ее супруг с 2015 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий, однако в соцнайме ему отказывают. В качестве альтернативы предлагают ипотеку с субсидией в два миллиона, но потянуть оставшиеся выплаты семье из Романовки не по силам. Сейчас они проживают в однокомнатной квартире с тремя детьми, причем один из них тяжело болен.

Выслушав проблему, Александр Дрозденко пообещал разобраться в ситуации буквально за три дня. Губернатор отдал поручение сделать перерасчет субсидии – для многодетной семьи ветерана боевых действий, да еще и с тяжело больным ребенком, итоговая сумма должна быть выше. Александр Юрьевич считает, что семья из Романовки сможет получить трехкомнатную квартиру по соцнайму, а местные и региональные власти помогут в этом вопросе.