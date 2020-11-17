В центре «Молодежный» разгадали «Секрет цирка»

На прошлой неделе подошла к концу еще одна тематическая смена в центре «Молодежный». Областная смена «Секрет цирка» длилась целых 7 дней. Благодаря ей подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогли прекрасно провести время и найти новых друзей.

Участников поделили на команды (цирковые труппы). Образовалось три труппы: «Бременские музыканты», «Клоунский состав» и «Сахарные ватки». Общими усилиями они должны были разгадать тайну заколдованного цирка. Организаторы помогали им с помощью подсказок.

Ребят ждали не только квесты и загадки, но и образовательная программа. Их научили искусству создания грима, рассказали о профилактике коронавирусной инфекции, провели мастер-классы по актерскому мастерству и оригами. Молодежь могла максимально проявить свои творческие способности. Ребята попробовали перевоплотиться в артистов и показать шоу в стиле цирка «du Soleil», а также устроили настоящий показ мод. Вечером можно было поиграть в настольные игры или спеть в караоке, так что смена пролетела как одно мгновение. По итогам всех испытаний победила команда «Бременские музыканты».

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»