В Новосергиевке закрывают доступ к незаконной свалке

Представители областного Комитета по эконадзору вместе с муниципальными служащими Заневского городского поселения провели осмотр территории близ пейнтбольного клуба «Дельта» в Новосергиевке. Местные жители обратились в администрацию поселения с жалобами на незаконную свалку.

В ходе проверки выяснилось, что бытовой мусор хранится на землях, предназначенных под сельскохозяйственные нужды. Администрация поселения уже сделала запрос в Росреестр, чтобы установить личность собственника земельных участков. Однако, как сообщает областной Комитет госэконадзора, заставить вывезти мусор частника можно только через суд. Дело об административном правонарушении будет возбуждено на основе акта осмотра, который подготавливает региональное ведомство.

В ближайшее время акт проверки будет отправлен в прокуратуру и профильные комитеты, а пока представители местной администрации связались с собственником соседнего участка, через который на территорию незаконной свалки проезжают мусоровозы. Сосед правонарушителя пообещал посодействовать местным властям и заварить шлагбаум, чтобы пресечь дальнейший ввоз мусора на территорию.

Фото пресс-службы администрации Заневского сельского поселения