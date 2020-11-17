В Дубровке на дежурство заступила добровольная пожарная команда

17 ноября пожарной команде Дубровского городского поселения в торжественной обстановке вручили ключи от пожарной техники. Передача автомобиля стала завершающим этапом формирования добровольной пожарной команды, после которого огнеборцы могут заступить на дежурство.

Соглашение о создании в Дубровском городском поселении Всеволожского района Добровольной пожарной команды было подписано 20 августа этого года между комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области, ГКУ «Леноблпожспас», администрацией муниципального образования и ОО «Добровольная пожарная охрана Ленинградской области».

Администрация Дубровского поселения выделила помещение для пожарной команды. Работники, вступившие в ряды Добровольной пожарной команды, прошли обучение на базе «Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» и практику добровольцев в пожарных частях «ОГПС Всеволожского района».

И вот наступил завершающий этап большой работы по созданию добровольной пожарной команды – передача пожарного автомобиля. На мероприятии присутствовали заместитель Председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области В.А. Айзенберг, начальник Государственного Казенного Учреждения Ленинградской Областной Противопожарно-спасательной службы А.М. Акуленко, глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. Куликова, глава администрации МО «Дубровское городское поселение» А.И. Трошин, начальник отряда Государственной противопожарной службы Всеволожского района Д.Ю. Плотников.

Был зачитан Памятный адрес от губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко: «Дорогие друзья! Примите от имени Правительства Ленинградской области и от меня лично искренние поздравления с открытием добровольной пожарной команды в поселке Дубровка.

В районах интенсивной жилой застройки набраны высокие темпы создания социальной инфраструктуры. Первоочередное значение имеют учреждения, обеспечивающие безопасность жителей. Пожарная охрана Ленинградской области сегодня – это мощный щит с доблестной командой специалистов, обладающих замечательными личными и профессиональными качествами. Ваши мужество, сила духа, навыки и мастерство служат благородной цели – спасению человеческих жизней.

Выражаю слова благодарности администрации Дубровского городского поселения и всем сотрудникам пожарной охраны за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности и готовность всегда прийти на помощь в трудных ситуациях ради спасения жизней и имущества ленинградцев».

Руководителям Дубровского поселения был вручен сертификат от правительства Ленинградской области на вручение автомобиля – пожарной автоцистерны, а командиру пожарной команды переданы ключи от машины.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Валериан провел чин освящения автомобиля, благословил сотрудников пожарной команды на успешный благородный труд.

Раздалась команда: «Личному составу Добровольной пожарной команды Дубровского городского поселения на дежурство заступить!» Бойцы заняли свои места, заработала сирена, включились маяки, и пожарная машина оказалась в полной боевой готовности приступить к дежурству.

Мила Тарасова