16 ноября состоится прямая линия с Александром Дрозденко

В понедельник, 16 ноября, состоится прямая телефонная линия главы 47-го региона Александра Дрозденко с жителями Ленинградской области. Губернатор будет принимать звонки на протяжении часа, начало прямой линии в 16.00.

Также в формате видеоконференции в прямой линии с губернатором примут участие главы муниципальных районов области. Представители власти примут участие в обсуждении вопросов, касающихся подведомственной им территории. Обычно во время часовой прямой линии глава региона успевает принять 6–10 звонков.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7 (813-61) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.