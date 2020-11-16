Школьница из Кудрово блеснула знанием немецкого на «Искусстве речи»

В субботу, 14 ноября, стали известны результаты конкурса на знание немецкого языка «Искусство речи» или «Die Kunst des Sprechens», который в этот же день прошел в Петербургской академии талантов.

Примечательно, что два призовых места – а в конкурсной программе участвовали школьники, изучающие немецкий язык, из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленобласти, – заняли наши юные землячки. Абсолютной победительницей в «Искусстве речи» стала ученица одиннадцатого класса Мария Фащевская из Центра образования «Кудрово». В тройке победителей также Ольга Разина из Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского.

Конкурс был организован Университетом МГИМО и посольством Германии в России.

Подготовила Светлана Завадская