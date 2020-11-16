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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сушите весла: в Ленобласти закрывается сезон навигации

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Сегодня, 16 ноября, в Ленинградской области закрывается навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписано главой 47-го региона Александром Дрозденко.

Выход маломерных судов на водоемы области закрывается из-за понижения среднесуточных температур, а также ухудшением ветро-волнового режима. Однако вылов рыбы разрешен при условии соблюдения мер безопасности.

Владельцам маломерных судов напомним, что нарушение распоряжения грозит административной ответственностью.

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