Правительство Ленобласти ограничило работу плановой медицины

Областное правительство скорректировало работу плановой медицины в районах, относящихся к «красной» эпидемиологической зоне. Согласно новому постановлению поликлиники будут оказывать только экстренную помощь, а стационары принимать пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка лечения может повлечь ухудшение состояния или представлять риск для жизни и здоровья человека.

Новые меры по предотвращению распространения коронавируса были приняты в минувшую пятницу, 13 ноября. Помимо медицинского обслуживания взрослого населения, документ регламентирует оказание профилактических осмотров несовершеннолетних. Так, в «красной» эпидемиологической зоне профосмотры разрешены только для детей до года. Также разрешена выдача справок для оформления документов в детские и оздоровительные лагеря. Под запрет попали профосмотры и диспансеризация взрослых жителей области.

Кроме того, документ затрагивает работу общепита. В преддверии новогодних праздников областное правительство решило ограничить проведение корпоративов и праздничных банкетов в общественных местах до 18 человек. Работа ресторанов и кафе по-прежнему возможна только с 6.00 до 23.00, в ночное время принимать заказы можно только на вынос или доставку.

Также документ предусматривает предоставление сухого пайка льготной категории школьников, которые учатся дистанционно. Кроме того, малыши могут не посещать детский сад по заявлению родителей – оплачивать дни непосещения в муниципальных садах не нужно.