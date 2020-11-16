Лиголамби – место поклонения

8 ноября в урочище Лиголамби звучал салют. Так было ознаменовано открытие народного мемориала. Он стал действительно народным, потому что в его создании участвовало много людей. Началось его сооружение 27 августа 2019 года. В этот день отмечался православный праздник Успения Пресвятой Богородицы, и группа активистов установила Поклонный крест. Он вознёсся на краю песчаного карьера, который находится в трёх километрах от деревни Лиголамби.

Тем самым обозначена точка, где во время войны было захоронение 633-го передвижного походного госпиталя. Правда, по воспоминаниям старожилов, могильные холмики находились примерно в 500–800 метрах от того места, где сейчас стоит Поклонный крест. Но так было задумано специально – поставить крест на вершине обрыва, чтобы его было видно издалека.

Вплоть до начала XX века здесь ещё просматривались могильные холмики, но за ними никто не ухаживал, потому что в середине XX века появились документы, что госпитальное кладбище 633-го ППГ из Лиголамби перенесено на Румболовскую гору. Холмики со временем исчезли с лица земли, и в 2014 году началась разработка песчаного карьера. Могилы были окончательно снесены экскаватором, водитель которого ничего не подозревал. Останки под ковшом экскаватора ушли в соседнее болото. Но кое-кто из рабочих заметил кости и забил тревогу. Об установке Поклонного креста по инициативе активистов наша газета писала в статье «Высшие силы охраняют Лиголамби», которая была опубликована 13 сентября 2019 года.

Новым толчком послужил вопиющий случай, который произошёл накануне празднования 75-летия Великой Победы. В начале мая 2020 года кто-то расстрелял икону «Успение Богородицы» на Поклонном кресте. Тем самым человек напомнил, что варвары, которые ненавидят православную культуру и одновременно не уважают подвиг нашего народа, находятся не где-то за границей, а рядом. Причём осквернители народной памяти метили именно в Богородицу и Иисуса Христа, да промахнулись. Раненая икона находится на кресте до сих пор, как напоминание о том, что нам нельзя расслабляться. Об этом можно прочитать на сайте газеты «Всеволожские вести» от 19 мая 2020 года.

Появилась потребность установить информационные щиты, которые объясняли бы, что это за место и кто здесь был похоронен во время войны. Жители деревни Красная Горка собрали деньги. Особенно следует отметить вклад Надежды Юрьевой, которая, несмотря на трудности личного характера, добровольно взялась выполнить компьютерный макет информационных стендов для типографии.

Санкт-Петербургский завод слоистых пластиков и типография из посёлка Янино тоже пошли навстречу и сделали большие скидки на изготовление щитов.

30–31 октября в Лиголамби проводились работы по установке щитов. Их взяли на себя родители учеников из Колтушской средней школы. В присутствии детей они выкапывали ямы, заливали бетон, рубили брёвна и делали другие самые тяжёлые задания. Это были семьи в полном составе: Черницовы, Алексеевские, Павловы, Васильевы, Спиридоновы. Так произошло символическое объединение двух структур: семьи и школы.

В работах по установке щитов в Лиголамби не покладая рук трудились поисковики и потомки участников войны. Например, известный поисковик из Псковской области Александр Марьянков, который занимается установкой часовен на местах боёв Волховского фронта, вызвался сделать рамы для наших информационных щитов. Их установкой занимался внук командира первой роты 73-й морской бригады Александр Овсянников. Его дед – командир роты – погиб в первый же день боёв под Тортолово, когда повёл свою роту в атаку. Также свой труд в создание мемориала вложили специалист в области ретротехники Алексей Бердник; преподаватель по классу альта в музыкальной школе, а по совместительству путешественник-экстремал и поисковик Тимофей Чернобылов; внук водителя, который когда-то первым проехал по Дороге жизни – Михаил Гольцев. Вдохновителем идеи установки щитов выступил житель посёлка Куйворы Всеволожского района Андрей Федотов.

И вот возле Поклонного креста установлены два информационных щита. Один из них рассказывает о жизни 633-го передвижного походного госпиталя. Чтобы собрать информацию, преподаватель Колтушской средней школы и одновременно – руководитель общественной группы «Колтушский рубеж» Юлия Трощенко специально ездила в Москву и работала в архиве Министерства обороны. Об этом наша газета сообщала в статье «Все дороги ведут в ЦАМО», которая опубликована в августе 2019 года.

На втором щите, который сейчас стоит в Лиголамби, находится список красноармейцев, во время войны похороненных в 633-м ППГ. Этот список по военным документам составляли жительницы Всеволожского района Юлия Трощенко и Елена Седова. Получилось 215 человек, среди них много офицеров. Работа проведена большая, теперь уже ни у кого не возникнет вопросов, почему Лиголамби стало местом поклонения.

Церемония торжественного открытия мемориала народ назначил на 8 ноября. В этот день в Лиголамби собрались жители окрестных деревень и представители общественных организаций – всего 30 человек. Специально для этого приехал поисковик из отряда «Норд» Мирослав Селевенюк в форме красноармейца образца 1941 года. Он провёл для участников церемонии лекцию о военной амуниции. Кроме того, он обеспечил салют.

Теперь участники общественной группы «Колтушский рубеж» планируют проводить экскурсии к Поклонному кресту в Лиголамби для школьников и для всех желающих. Таким образом, они собираются внести свой вклад в развитие военно-патриотического туризма во Всеволожском районе.

Людмила Однобокова

Фото из архива «Колтушского рубежа»