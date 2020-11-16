Конкурс «Наследники Победы» проходит в онлайн-формате

В рамках XIV Всеволожского районного фестиваля Православной культуры с 12 ноября по 9 декабря в онлайн-формате проходит Районный литературно-художественный конкурс «Наследники Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, к Году памяти и славы в России и к Году победителей в Ленинградской области.

В конкурсе могут принять участие как дети (начиная с первого класса), так и взрослые. Все творческие работы, будь то проза или поэзия, должны быть созданы исключительно личным трудом участников.

Заявки и конкурсные работы принимаются по 9 декабря 2020 г. включительно по электронным адресам: vsevbibl@rambler.ru vsevlibrary@mail.ru. Телефоны для справок: 8 (813-70) 31-228; 8 (813-70) 25-289.

По итогам Конкурса будет подготовлен электронный альманах, в который будут включены работы победителей. Альманах будет опубликован на сайте Всеволожской межпоселенческой библиотеки; в группах «ВКонтакте» Всеволожская межпоселенческая библиотека и Библиотека Всеволожская.