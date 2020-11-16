Ветслужба Ленобласти получила высшую награду на выставке «Золотая осень»

Высшей награды Всероссийской выставки «Золотая осень – 2020» удостоено Управление ветеринарии Ленинградской области за программу по увековечению памяти о ветеринарных специалистах региона, участников Великой Отечественной войны и трудового фронта.

В этом году, объявленном в России Годом памяти и славы, специалисты госветслужбы разработали и установили в поселке Романовка Всеволожского района памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады Ленинграда, и выпустили в честь 75-летия Победы книгу об истории военной ветеринарии Ленинградской области.

Напомним, что торжественная церемония открытия памятника в честь подвига военных ветеринаров состоялась в День ветеринара – 31 августа. На церемонии открытия присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.