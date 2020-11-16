Бугры ждут своего Ньютона

Объявлен конкурс на эскиз памятника физику Исааку Ньютону, который планируется установить в поселке Бугры напротив школы № 2. Памятник английскому физику поддержит «британскую» тему жилого комплекса «Энфилд».

В конкурсе могут принять участие все желающие – нужно только отправить свою оригинальную идею на электронный адрес администрации поселения. Далее эскиз-проекты и макеты представят в организационный комитет, а затем вынесут на обсуждение с жителями поселения. Подать заявку на участие можно до 11 декабря этого года.

Инициативу создания памятника Ньютону поддержала Общественная палата Всеволожского района, в администрации Бугровского поселения ее также одобрили. В качестве мецената данного проекта выступает застройщик СК «Арсенал-Недвижимость».

Напомним, что в жилом комплексе «Энфилд», название которого повторяет один из северных районов Лондона, уже есть улица Шекспира и Аллея Ньютона, расположенная напротив школы с углубленным изучением английского языка. На одноименной аллее и планируется установить монумент знаменитому физику.

Подготовила Светлана Завадская