Спортсменка из Свердлова вошла в состав сборной России по борьбе

Виктория Царева завоевала 2 место во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди девушек до 18 лет и включена в состав сборной России по спортивной борьбе.

Соревнования проходили с 8 по 12 ноября в Смоленске. По результатам состязания сильнейших борцов включают в основной и резервный состав сборной России. Основной состав спортсменов сборной будет представлять страну на международных соревнованиях по спортивной борьбе.

Юная спортсменка из поселка имени Свердлова взяла «серебро» в весовой категории 75 кг, чем заслужила право войти в основной состав сборной страны.