ОПОВЕЩЕНИЕ о публичных слушаниях

Общественная палата Ленинградской области 24 ноября 2020 года в 15.00 проводит публичные слушания по проектной документации, разработанной в целях установления требований к осуществлению деятельности и к градостроительным регламентам в границах территории объектов культурного наследия федерального значения — достопримечательных мест:

«Рубежи обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.», «Роща «Круглая» — место ожесточенных боев советских войск с немецко — фашистскими оккупантами в 1941-1944 гг.» и «Невский пятачок» — левобережный плацдарм советских войск, сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.», включая требования к видам разрешенного использования земельных участков, к хозяйственной деятельности на земельных участках в границах территории достопримечательных мест.

Ознакомиться с проектной документацией можно на сайте Общественной палаты Ленинградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Общественные (публичные) слушания» (https://palatalo.ru/activity/public):

достопримечательное место «Рубежи обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.» — https://cloud.mail.ru/public/Ej79/5wkkLMpS8 (часть 1) и https://cloud.mail.ru/public/5c9E/3w58C5ni1 (часть 2);

достопримечательное место «Роща «Круглая» — место ожесточенных боев советских войск с немецко — фашистскими оккупантами в 1941-1944 гг.» — https://cloud.mail.ru/public/3kGF/54GBrenqi;

достопримечательное место «Невский пятачок» — левобережный плацдарм советских войск, сражавшихся с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 гг.» — https://cloud.mail.ru/public/3g7o/2bbGdFMXJ.

Предложения и замечания по проектной документации подаются до 17.00 23 ноября 2020 года в письменной форме на сайте Общественной палаты Ленинградской области по ссылке: https://palatalo.ru/message.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории Ленинградской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, публичные слушания проводятся с учетом мер, предпринятых Правительством Ленинградской области по недопущению распространения случаев заболевания (постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 г. № 573).

Предварительная регистрация участников публичных слушаний (не более 80 человек) осуществляется круглосуточно в период с момента опубликования данного оповещения до 17.00 23 ноября 2020 года на сайте Общественной палаты Ленинградской области по ссылке: https://palatalo.ru/message или по телефону (8 812) 400-24-69 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с момента опубликования данного оповещения до 17.00 23 ноября 2020 года).

Адрес проведения публичных слушаний — г. Кировск, ул. Набережная, д. 27 (МБУК «Дворец культуры г. Кировска»). Регистрация участников 24 ноября 2020 года с 14.30.

Обращаем внимание, что в случае изменения адреса, даты проведения собрания участников публичных слушаний информация будет размещена на официальном сайте Общественной палаты Ленинградской области дополнительно.