Ленинградская панорама: читайте книги и будьте счастливы

Юлия Иванова, детский писатель, психолог, мастер курса для подростков «Я – автор», лауреат российских литературных премий – о радости за юных книголюбов своей малой родины.

– Я родилась в Тихвине и жила там до тех пор, пока не уехала в Санкт-Петербург учиться в университете. В Тихвине живут мои родители, и я возвращаюсь в родные места, чтобы сделать паузу в суете будней, вдохнуть глубже и свободней, прогуляться по любимым с детства уголкам.

Меня радует, что наш маленький город год от года хорошеет. Пусть это происходит неспешно и не слишком бросается в глаза, но для непостороннего человека изменения очевидны. Восстановили монастырь и облагородили территорию вокруг него, многие памятные исторические места стали ухоженнее. Появились новые маршруты для прогулок и отдыха.

В детстве я обожала бывать в маленькой районной библиотеке. Туда я ходила много лет и перечитала там, наверное, все книжки. Поэтому, как только вышла моя первая книга, подарила её Тихвинской детской библиотеке. Мне очень хотелось, чтобы она была в библиотеке родного города. Так возникла добрая традиция – все мои литературные новинки обязательно пополняют её фонд.

Совсем недавно, в конце октября, в Тихвине открылась новая модельная детская библиотека. Меня пригласили на открытие, и я с удовольствием представила свои новые детские книги, провела мастер-класс, в ходе которого мы с ребятами смастерили одного из персонажей – паучка по имени Почемуль.

Новая библиотека светлая, просторная, уютная, современная и очень красивая. Кроме книг, тут есть развивающие игры, настольный футбол, аэрохоккей, интерактивные доски, зал для досуга и творчества. Уютные уголки, где можно уединиться с книгой. Можно устроиться прямо на подоконнике (матрасики и подушки присутствуют)! Невероятно радуюсь за моих земляков. Пусть юные тихвинцы полюбят новую библиотеку.

Как писатель, я побывала во многих городах Ленинградской области: Бокситогорске, Выборге, Гатчине, Сланцах, Сосновом Бору. Каждый раз, когда меня приглашают в гости к читателям, испытываю теплые чувства. Уверена, будут и новые встречи.