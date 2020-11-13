Ленинградская панорама: поймать мгновение

В День народного единства в кинотеатре «Космонавт» в Тосно открылась фотовыставка «Россия. Полет через века».

Эта экспозиция – часть масштабного проекта, организатором которого выступили федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и группа компаний «Регион». 4 ноября он стартовал в 85 субъектах России.

В «Космонавте» до 6 декабря будут выставлены 34 фотографии. Тематически они делятся на три блока: портреты, пейзажи и кадры, посвященные 75-летию Победы. Снимки большеформатные. Среди них есть работы известных мастеров, военная хроника, фотографии, сделанные во времена Советского Союза и совсем недавно.

«Каков, на ваш взгляд, профессиональный уровень представленных снимков?» – спросили мы у фотокорреспондента газеты «Тосненский вестник» Евгения Асташенкова.

«Жизнеутверждающие кадры! Выставка потрясающая, – поделился мнением фоторепортер с тридцатилетним стажем. – Мне поначалу показалась довольно странной идея устроить выставку в кинотеатре. По-моему, галерея, выставочный зал, музей – более подходящие площадки. Но сейчас вижу – хорошо получилось. Если же говорить об уровне фотографий, не затрагивая работы мэтров, то современные технологии позволяют «вытянуть» даже снимок, снятый на телефон, главное – уловить настроение, поймать мгновение. Эти авторы сумели. Мне, например, очень понравился кадр из Мурманска, где моряки на берегу играют в шахматы. Дети в народных костюмах, женщина из блокадного Ленинграда… А пейзажи – глаз не оторвать».

Виды России, надо сказать, вдохновили многих. «Непременно нужно съездить!» – говорили посетители, глядя на достопримечательности Казани. Показать красоту, мощь, силу нашей огромной страны, задуматься о том, кто ты в ней, во что веришь и к чему стремишься, – вот задачи выставки «Россия. Полет через века».

Людмила Кондрашова

Фото Евгения Асташенкова