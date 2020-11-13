Ленинградская панорама: звучала музыка online

Сразу 12 призовых мест (семь вторых и пять третьих) заняли юные дарования нашей области на ХV Международном детском конкурсе исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица» имени Н.Н. Калинина.

По решению организаторов – комитета по культуре Ленинградской области и Государственного оркестра «Метелица» – он впервые проводился в режиме online, по видеозаписям участников. На конкурс было подано 59 заявок от исполнителей народной музыки из Краснодарского и Красноярского краев, Крыма, Московской, Мурманской и Тульской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, а также Беларуси и Эстонии. Ленинградскую область представляли коллективы из Всеволожска, Кингисеппа, Светогорска, Соснового Бора и Шлиссельбурга. Компетентное жюри три дня работало на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» в деревне Ванакюля Кингисеппского района. Для тех членов жюри, кто не смог приехать, организовали видеосвязь.

Прямые трансляции велись на страничках оркестра «Метелица» в социальных сетях, так что все выступления могли видеть и сами конкурсанты. По итогам конкурса в прямом эфире состоялся круглый стол, а лучшие номера вошли в гала-концерт, который прошел в режиме online. После него были объявлены итоги.

Насколько удачным оказался новый опыт, мы поинтересовались у председателя жюри – заслуженного артиста РФ, художественного руководителя и главного дирижера Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» Игоря Тонина:

«Уровень подготовки участников был довольно высок. И хотя безусловным лидером в этом году оказался народный оркестр из Казани, наша родная Ленинградская область тоже была представлена очень достойно. Например, хорошее впечатление произвел оркестр «Кнопочки» из Светогорска. Ребята выступали с большим желанием и удовольствием, удачно попадали в образы тех произведений, которые исполняли. И в этом видна большая работа руководителя коллектива.

Как всегда, порадовал Шлиссельбург. Детская музыкальная школа из этого города – один из самых стабильных наших участников. В этот раз я бы отметил смешанный состав под названием «Девчата», трио – аккордеон, балалайка и домбра, а также дуэт гитаристов.

Новаторский подход продемонстрировали участники из Сосновоборской детской школы искусств «Балтика»: ансамбли гитаристов в сопровождении виолончели звучали очень необычно. Надеюсь, этот эксперимент будет и дальше развиваться. Хочется отметить и работу фольклорного ансамбля из Всеволожска «Воталинка». Все эти коллективы вполне заслуженно заняли призовые места. Пусть пока не первые, но я уверен, что у них все ещё впереди».

После завершения гала-концерта своими впечатлениями поделились и призеры конкурса.

«Для нас, как коллектива с периферии, сама возможность выступать в мероприятиях такого уровня очень важна, – сказала Наталия Ефимова, руководитель оркестра «Кнопочки» из Детско-юношеского центра Светогорска. – Хотя участвовать в новом формате было очень сложно: не хватало привычной атмосферы, общения, сцены, зрительного зала. Но мы рады, что нас так высоко оценили. Этим составом мы выходим на конкурс уже второй год, в прошлом году получили только диплом участника, а в этом удалось завоевать второе место».

«Спасибо всем организаторам конкурса за то, что у детей в такое сложное время все-таки есть возможность демонстрировать свои достижения. Это для них хороший стимул, – отметила заслуженный работник культуры, старший преподаватель отдела народных инструментов Шлиссельбургской детской музыкальной школы Тамила Бойко. – Да, было трудно, потому что у нас нет профессиональных звуко- и видеооператоров, но жюри отнеслось к этому с пониманием. Нашу школу в этом году представляли шесть коллективов, и три вторых, два третьих места и один диплом участника – это хороший результат».

Ольга Кожина