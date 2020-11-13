За уничтожение редких животных и растений будут штрафовать

Депутаты областного ЗакСа поддержали законопроект об административной ответственности за уничтожение редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу региона.

Ранее губители редкой флоры и фауны несли наказание за уничтожение ценных видов животных и растений, занесенный в Красную книгу РФ. Однако существуют областные Красные книги, призванные охранять природу отдельно взятого края или области, и на них федеральный закон не распространяется. Парламентарии решили заполнить этот правовой пробел, установив административное наказание за уничтожение животных и растений из Красной книги региона.

Законопроект предусматривает штрафы не только за уничтожение краснокнижных зверей, но и за бездействие, повлекшее гибель животных или растений. Также рублем накажут за перевозку, продажу, хранение, сбор природных объектов из Красной книги без соответствующего на то разрешения.

В случае правонарушения граждане должны будут оплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей, должностные лица выложат значительно больше – от 10 до 20, а юрлица – от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что в Красную книгу Ленинградской области входят редкие и исчезающие виды животных, птиц, насекомых и растений. Некоторые из них, такие как кольчатая нерпа, оказались под угрозой вымирания из-за промысловой охоты. Красивый, густой и теплый мех нерпы высоко ценился, из-за чего животных массово истребляли. По тем же причинам в Красную книгу региона занесены выдры.