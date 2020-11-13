Всеволожский Мультицентр станет примером для других регионов

Вчера, 12 ноября, в рамках межрегиональной научно-практической конференции областное правительство обсуждало проблемы социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Успешный опыт Всеволожского Мультицентра может стать базовой моделью для создания подобных учреждений в других регионах.

Среди прочих организаций, занимающихся вопросами обучения и трудоустройства людей с инвалидностью, Мультицентр отличается комплексным подходом. Воспитанники центра не только учатся востребованным профессиям, список которых расширяется с каждым годом, но и получают длительное сопровождение вплоть до трудоустройства. Все необходимые ведомства – МФЦ, Фонд соцстрахования, Служба занятости – работают здесь же, на базе Мультицентра.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, проблемы вовлеченности людей с ограниченными возможностями здоровья лежат далеко за границами рынка труда. Просто получить профессию зачастую недостаточно, людям важно поверить в свои силы, поверить в возможность самореализации.