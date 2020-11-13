«Волонтеры Победы» формируют школьные отряды добровольцев

В этом году мы отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране «Волонтеры Победы» помогали в организации праздника, проводили приуроченные к нему акции и мероприятия.

Эта важная дата осталась позади. Но и сейчас у добровольцев из Всеволожского района немало дел и планов. Недавно они начали реализовывать направление «Школьные отряды Волонтеров Победы». Этой осенью член регионального штаба организации Арина Овчинникова и руководитель организации во Всеволожске Алексей Воронов пришли в гости к ученикам Всеволожского «Лицея № 1». Они рассказали подросткам о движении и пригласили вступить в его ряды. Некоторых ребят такое предложение заинтересовало. В итоге в Лицее появился свой школьный отряд.

По словам Алексея, отряды призваны обучать подростков азам волонтерской деятельности. Происходит это с помощью лекций и игр. Также дети совместно со старшими кураторами встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в субботниках и посещают памятные места. В школьных отрядах заняты ученики 7–11 классов. Начиная с 9 класса, ребята могут вступить в ряды активистов муниципального штаба «Волонтеров Победы». Со временем они смогут получить волонтерскую книжку, которая дает привилегии при поступлении в ВУЗ. Курирует деятельность школьного отряда его председатель, помогает – секретарь. В ближайшее время отряды должны появиться и в других школах Всеволожска.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Волонтеры Победы город Всеволожск»