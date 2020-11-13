Воздушные бои над Всеволожской

Поисковые работы на месте захоронения военных летчиков во всеволожском парке «Софиевка» вызвали большой общественный резонанс. В интернете и средствах массовой информации появились публикации на эту тему. Не обошла стороной событие и наша газета. В качестве отклика на заметку, опубликованную во «Всеволожских вестях», бывший директор Всеволожского историко-краеведческого музея, почетный гражданин города Всеволожска М.С. Ратникова написала письмо, в котором поделилась некоторыми любопытными эпизодами, связанными с этим местом.

«В 1990 году, летом, в музей приехали потомки Иоганна и Вероники Бернгардов. Помимо музея, внучки Екатерина и Мелита и правнуки Керту Вуоли и Никита Баймаков захотели побывать в мызе Бернгарда. В это время в усадьбе их предка находилось учреждение – ясли-сад фабрики «Красное знамя».

Осмотрев усадебный дом, фруктовый сад, пруд, погуляв по лиственной аллее, мы вскоре оказались у двух могил. Собственно, могил-то и не было, были только две тумбы с красными звездочками. Мы обратились к двум сопровождавшим нас сотрудницам учреждения: «Что это за могилы?». Одна из них ответила, что, будучи девушкой, видела воздушный бой между советскими и немецкими самолетами в небе над Ковалево и Бернгардовкой. Было это в 1943 году. Она не помнила, кто хоронил погибших летчиков, но хорошо знала, кто ухаживал за могилами.

В годы войны в усадьбе Бернгарда находился дом отдыха, где отдыхали летчики 6, 7, 8-го полков ВВС и КБФ, а также летчики первого минно-торпедного авиаполка, а после войны работал ясли-сад фабрики «Красное знамя». Сначала за могилами ухаживали работники дома отдыха, а после войны – сотрудники дошкольного учреждения.

По словам сопровождавших нас сотрудниц яслей-сада, произошло перезахоронение на Румболовскую гору, где находится братское воинское кладбище. А на месте могил остались пирамидки, по всей видимости, как знак истинного захоронения.

Сохранились воспоминания еще об одном воздушном бое, который произошел в 1941 году над поселком Всеволожским. Мальчик 10 – 11 лет Ваня Петров, живший на Чернышевской улице, с нервным напряжением следил, как советские и немецкие самолеты поливали друг друга смертельным дождем. Картина была страшной и потрясла мальчика так, что после того, как рухнул советский самолет, он не мог заснуть, дрожь не давала успокоиться.

Но утром следующего дня мальчик решил отправиться на место падения самолета и увидел там изувеченные останки. Мальчик подобрал часть обломка самолета – это был алюминиевый лист, пробитый пулями, принес домой и положил его в сарай, где кусок металла пролежал до 2011 года.

В 2011 году, когда музей готовил выставку к 70-летию первой бомбардировки Берлина, Иван Сергеевич Петров принес этот экспонат в музей, и тот вошел в экспозицию. Бой происходил в небе над современной Советской улицей».