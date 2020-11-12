Пострадавшим из-за пандемии предпринимателям продлили налоговые каникулы

Сегодня, 12 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении правительства РФ предоставить меры поддержки отраслям, наиболее пострадавшим из-за пандемии.

Так, для представителей малого и среднего предпринимательства, занятых в туризме, сфере культуры, гостиничном бизнесе, организации мероприятий и других областях, где существенно сократились доходы из-за оттока клиентов, будут поделены налоговые каникулы до конца текущего года.

Подготовила Светлана Завадская