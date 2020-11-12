Педагог из Мурино стал лауреатом конкурса «Педагогический дебют»

Максим Бойко завоевал звание лауреата XV Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2020». Молодой учитель преподает историю и обществознание в Муринском центре образования № 2.

Конкурс «Педагогический дебют» проходил в два этапа. Первое задание педагоги выполняли заочно: участники провели уроки в образовательных организациях Ассоциации лучших школ. Затем финалистов ждало очное выступление в Москве – учителям предстояло выступить с темой, способной затронуть общество и вызвать интересную дискуссию.

Педагог из Мурино оказался среди 80 победителей номинации «Молодой учитель». Напомним, что одна из главных задач конкурса – создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, а также развитие профессионального интереса к совершенствованию системы образования. В конкурсе участвуют учителя с педагогическим стажем менее пяти лет.