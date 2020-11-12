«Газпром» построит спорткомплекс в Токсово

Более 200 гектаров территории между Ново-Кавголовским лесопарком и автодорогой «Подъезд к станции Ламбери» во Всеволожском районе отведен под объекты спорта и рекреации. Здесь связанная с «Газпромом» компания «Эволти» планирует строительство масштабного спортивного комплекса.

Проект планировки территории был утвержден главным архитектором Ленобласти, после чего участок может быть передан инвестору. Строительство планируется провести в два этапа.

Первая очередь строительства предусматривает организацию спортивной межсезонной станции с прокатом инвентаря, а также торговым пассажем, гостиницами и фуд-зонами с кафе. Для активного досуга жителей и гостей области будут построены обширный футбольный стадион с трибунами на две тысячи человек, теннисный корт и ледовый комплекс, центр развлечений на воде, конно-спортивный манеж с летними и зимними конюшнями.

Также планируется построить Центр для семейного отдыха, он сможет принимать до 2 тысяч посетителей в день, и гостевые коттеджи. На этом же этапе будут строить административные здания и выставочное пространство. Срок сдачи первой очереди – конец 2030 года.

Второй этап строительства по плану намечен до конца 2040 года. За это время на территории должны появиться оздоровительный центр с бассейном и аквапарком, а также детский оздоровительный лагерь. Кроме того, на территории спорткомплекса хотят оборудовать скалодром, веревочный парк, лыжный комплекс и другие зоны для активного отдыха.