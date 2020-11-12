Во Всеволожском районе работает мобильная группа отлова животных

Мобильная группа ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» по отлову безнадзорных собак дважды в неделю отрабатывает заявки жителей. Специалисты выезжают на места, где были замечены бродячие собаки, каждый понедельник и четверг.

Животных ловят с помощью усыпляющих препаратов, после чего собаки проходят процедуры стерилизации, чипирования и вакцинации. Затем животное возвращают на привычное место обитания, откуда оно было отловлено.

Как отмечают специалисты, особенно много заявок приходит по окончании дачного сезона. Люди подкармливают бродячих собак и их щенят, животные подрастают и сбиваются в стаи. Из-за отсутствия государственных приютов животных некуда изолировать, частные организации бродячих собак не принимают. Поэтому важно стерилизовать животных, мешая росту популяции.

Вызвать мобильную группу по отлову безнадзорных животных можно по телефону 8 963 322-97-19, звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 20.30.

Фото ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»