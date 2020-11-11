Центр контроля качества товаров за год рассмотрел 3318 жалоб

«В этом году резко уменьшились количество жалоб на кишечно-инфекционные заболевания. Это связано с тем, что во время вспышки коронавируса люди стали реже обедать в общепите», – такая информация была озвучена на пресс-конференции «Всемирный день качества: безопасность продуктов питания», которая прошла 10 ноября на площадке «ТАСС. Северо-Запад».

Всемирный день качества отмечается каждый год во второй четверг ноября. В этом году он выпал на 12 число. Накануне этой даты собрались представители Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ФБУ «Тест-С.-Петербург») и Союза потребителей. На пресс-конференции они подвели итоги работы за десять месяцев 2020 года.

Как сообщила начальник отдела надзора за питанием управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу И.А. Соколовская, за год организация делает примерно 10 000 проб. За десять месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге было изъято из оборота более 108 тонн продуктов. И это несмотря на то, что количество не соответствующих требованиям продуктов в 2020 году несколько снизилось по сравнению с предыдущими годами.

В Центре контроля качества товаров (продукции), работ и услуг за прошедшие десять месяцев было рассмотрено 3 318 жалоб. На их основе было взято 373 образца, 21% из которых представляли угрозу для здоровья. Больше всего жалоб поступало на некачественное молоко и молочные продукты, а также на мясо и продукты мясного производства. На втором месте по несоответствию требованиям находится рыба и продукция, изготовленная из рыбы.

Представитель ФБУ «Тест-Санкт-Петербург», где проводится анализ качества продуктов питания и других товаров народного потребления, сообщила, что в этом году преобладают жалобы на качество подгузников. 12% из проверенных подгузников оказались бракованными.

Во время вспышки коронавируса работники органов государственного надзора выработали рекомендации, которыми они поделились на пресс-конференции. Эти простые советы помогут избежать неприятного опыта.

Сейчас жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области настоятельно советуют избегать торговых точек, где покупатели набирают продукты руками. За день этот товар трогает много людей, здесь легко заразиться. Безопаснее покупать продукты в готовой упаковке или там, где на ваших глазах его фасуют сотрудники в масках и перчатках. Также желательно оплачивать товар безналичным расчетом.

Прежде чем покупать какой-либо продукт питания, покупатель должен присмотреться к условию его хранения. Если молочные или мясные продукты продаются в торговой точке без холодильника, то такие места лучше обходить стороной. Также стоит внимательно изучить маркировку: на товаре должна быть информация о дате изготовления, месте нахождения изготовителя, компонентах продуктов и их калорийности, а также об условиях хранения до и после вскрытия. Если эта информация отсутствует, то покупатель может потребовать декларацию на продукт – она обязана быть у продавца.

Сейчас становится популярной дистанционная доставка продуктов питания и здесь есть свои правила. Так, сырые и подвергнувшиеся обработке продукты можно принимать только в разных упаковках. Нельзя принимать заказ, если в одной упаковке находятся продукты питания и предметы быта.

Подводя образный итог: защита прав покупателя – это во многом дело рук самого покупателя. Следует более осмотрительно относиться к выбору торговой точки и товаров, а также проявлять более активную позицию. Если продукты не имеют маркировки или продаются с несоблюдением срока годности, или хранятся в неподходящих условиях, продаются без упаковки, то покупатель имеет право подавать жалобы и таким образом бороться за качество своей жизни.

Записала Людмила Однобокова