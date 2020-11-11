У Рахьинского «АИСТа» появился канал на «YouTube»

В этом году у Рахьинского волонтерского клуба «АИСТ» появился свой канал на «YouTube». Объединение существует уже более шести лет. За это время удалось провести множество полезных акций. Активисты решили, что было бы здорово рассказать о себе и привлечь как можно больше единомышленников.

Ребята не стали ограничиваться группой «ВКонтакте» и приступили к записи видео. На данный момент на канале уже 5 роликов, рассказывающих о деятельности волонтеров. Здесь можно узнать о движении в целом, увидеть, как проходят поездки в приют для животных, узнать, чем занимаются «Волонтеры Победы» в поселке Рахья, а также познакомиться с проектами «аистят».

Последнее из выложенных видео рассказывает об уборке на территории братского захоронения, которое находится в Рахьинском поселении. В конце октября ребята проводили здесь субботник. Работы было немало: почистили и покрасили монумент, убрали листву, подмели дорожки. Одним словом, привели место в порядок. При просмотре ролика понимаешь, что ребята трудятся с удовольствием. Они исполняют жизнеутверждающие военные песни и поддерживают друг друга. Поэтому и работа у них в руках «горит».

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» АИСТ МО «Рахьинское городское поселение»