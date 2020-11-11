Стихам и песням пандемия не помеха

Несмотря на «коронавирусные» ограничения, участники клубного формирования «Родник» Всеволожского района продолжают свою деятельность. В этом году уже были проведены День Памяти Николая Гумилева, презентация книги «Непобедимые» и другие значимые мероприятия. И каждая новая встреча была настоящим праздником для любителей музыки и слова.

И конечно же, пусть и в формате онлайн, наши поэты и музыканты не остались безучастными к «очей очарованью» – прекрасной осенней поре. Традиционно в этом многоцветье талантов были выступления обучающихся ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск, коллективов художественной самодеятельности, поэтов и авторов-исполнителей района. Число желающих принять участие в этом своеобразном «осеннем марафоне» было столь велико, что организаторам пришлось сделать несколько «осенних» программ.

Среди них можно назвать музыкально-литературную композицию «Лунный свет», в которой с большим успехом выступили участники молодежной музыкальной театральной студии «Отражения» под руководством Олега Шишова в сопровождении дуэта преподавателей ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск Надежды Новиченко (скрипка) и Ольги Ахметовой (фортепиано), а также участника студии Ивана Пахомова.

Музыкальные номера прозвучали в исполнении народного самодеятельного коллектива, эстрадно-джазового ансамбля преподавателей школы искусств «Terra incognita» под руководством заслуженного работника культуры РФ Сергея Потанина.

Конечно же, «виртуальный» формат не позволяет исполнителям получить заслуженную долю аплодисментов, увидеть восторженные глаза слушателей и «вживую» пообщаться с любителями стихов и песен. Хотя в таком удаленном общении есть и свои плюсы – находящиеся на «самоудалении» любители изящной словесности могут все увидеть и услышать не выходя из дома.

В настоящее время клубное формирование «Родник» под руководством заслуженного деятеля культуры РФ Людмилы Беганской готовит для любителей поэзии презентацию книги «Мысль превращается в слова» поэта Владимира Шемшученко, в которой прозвучат его стихи и песни в авторском исполнении.

Владимир Камышев

Фото Антона Ляпина