Слепухинские чтения посвятят Великой Отечественной войне и судьбам эмигрантов

С 16 по 18 ноября на базе Ленинградской областной библиотеки в четвертый раз пройдет Международная научная конференция «Слепухинские чтения». Темой этого года станет «Великая Отечественная война и судьбы соотечественников: оккупация, эмиграция и реэмиграция».

Впервые конференция прошла в 2014 году, в Год культуры в РФ. Мероприятие названо в честь писателя Юрия Слепухина, жизнь и творчество которого неразрывно связаны со Всеволожском – именно здесь автор 10 романов прожил последние 34 года своей жизни.

Конференция «Слепухинские чтения» организована Благотворительным фондом Ю.Г. Слепухина «Лучшие книги – библиотекам» при поддержке Всероссийского музея А.С. Пушкина, Ленинградской областной универсальной библиотеки, Российского института истории искусств, Санкт-Петербургского государственного института культуры. Традиционно в мероприятии принимают участие видные ученые, исследователи и искусствоведы разных стран.

В этом году «Слепухинские чтения» пройдут в онлайн-режиме через платформу «YouTube». Подключиться к просмотру может любой желающий.

Ссылка на трансляцию 16 ноября (начало в 11.00).

Ссылка на трансляцию 17 ноября (начало в 11.00).

Ссылка на трансляцию 18 ноября (начало в 11.00).