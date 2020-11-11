Многодетная семья из Всеволожска награждена медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» многодетной семьи из Всеволожска. Высокой наградой за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей были удостоены супруги Клименко, воспитывающие пять дочерей.

Это не первая правительственная награда дружной и крепкой семьи из Всеволожского района. В 2013 году Клименко удостоили звания «Почетная семья Ленинградской области», а мать семейства, Наталья Алексеевна, обладательница почетного знака Ленобласти «Слава Матери».

По словам главы семейства, полковника полиции Дмитрия Николаевича, семья – это радость, которая помогает преодолевать житейские трудности, оберегает и ведет в правильном направлении. А оберегать есть от чего: Дмитрий Клименко 30 лет отдал службе в органах, за его плечами три командировки в «горячие точки». Супруга поддержала мужа не только в быту, но и в профессии – Наталья Клименко также служила в органах, посвятив этой непростой деятельности более 20 лет жизни.