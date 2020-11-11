Во Всеволожском районе построят губернаторский лицей

Губернаторский лицей решено строить во Всеволожском районе, об этом стало известно вечером 10 ноября, после окончания совещания. Образовательное учреждение на 350 мест возведут на месте бывшего лагеря «Спутник» в поселке Кяселево.

По словам главы региона Александра Дрозденко, предлагались различные площадки для строительства, в том числе и в Ломоносовском районе. Однако муниципальные власти не смогли подобрать участок с удобным подъездом и доступными коммуникациями. А в администрации Всеволожского района с этой задачей успешно справились, и в настоящий момент идет подготовка к оформлению земельного участка.

Губернаторский лицей будет современным комплексом, в который войдут несколько корпусов – учебный, лабораторно-технический и культурно-спортивный, каждый высотой не более четырех этажей. Поскольку воспитанники лицея будут там не только учиться, но и жить, планируется возвести два спальных корпуса. Также на всей территории предусмотрена организация безбарьерной среды для обучения детей-инвалидов. Поступление в лицей станет возможным после окончания начальной школы.

Напомним читателям, что Губернаторский лицей в Ленинградской области строится по инициативе самого Александра Дрозденко. Ранее глава региона отмечал, что отбор в лицей будет жестким, а его выпускники получат серьезную путевку в жизнь. Главные принципы обучения – общедоступность и высокий уровень преподавания. Открытие Губернаторского лицея запланировано на 2024 год.

Подготовила Светлана Завадская