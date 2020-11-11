Волонтеры раздадут 200 тысяч масок жителям Ленобласти

В октябре активисты возобновили бесплатную раздачу масок на улицах городов и поселений Ленинградской области. За это время волонтеры успели раздать свыше 200 тысяч масок, еще столько же планируется распространить в ближайшее время.

Акции проходят в районах, находящихся в «красной» и «желтой» ограничительных зонах. Добровольцев с бесплатными СИЗ можно найти на оживленных улицах и в местах с высокой проходимостью – возле крупных магазинов или на автобусных остановках.

Во Всеволожском районе к раздаче масок жителям подключились воспитанники местных молодежно-подростковых клубов и другие активисты. Соблюдая меры самозащиты, ребята выдают СИЗ всем желающим.

Напомним, что инициатором акции выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Подобные мероприятия уже проводились в регионе этой весной.

Фото пресс-службы администрации ВМР